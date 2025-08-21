Erzincan’da Kedi Yavrusunu Kurtardılar

KEDİ YAVRUSU SIKIMA GİRDİ

Erzincan’da bir kedi yavrusu, istinat duvarındaki borunun içerisine sıkıştı. Sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından herhangi bir zarar görmeden kurtarıldı. Olay, Erzincan’ın Yaylabaşı Alsancak Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi.

İHBAR ÜZERİNE MÜDAHALE EDİLDİ

Çevredeki insanlar, borunun içinde sıkışan kedinin çığlıklarını duyarak durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar sonrası hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yavru kediyi zarar vermeden sıkıştığı yerden kurtarmak için gerekli müdahaleyi yaptı.