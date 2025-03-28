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Erzincan’da Kıraathanede Kumar Oynayanlara Ceza

KUMAR OYNAYANLARA PARA CEZASI UYGULANDI

Erzincan’da bir kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince para cezası verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda kıraathanede gerçekleştirilen aramada kumar oynandığını belirledi.

İDARİ PARA CEZASI VE MALZEMELERE EL KONULDU

Aramada, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi kapsamında toplamda 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynarken kullanılan materyaller; zar, okey takımı ve yaz-boz kağıdı ile 2000 TL para muhafaza altına alındı.

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