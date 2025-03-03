Erzincan’da Kırsalda Bereket Projesi Başvurusu

KIRSALDA BEREKET PROJESİNE YÜKSEK BAŞVURU

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla başlattığı Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi’ne Erzincan genelinde toplam 2 bin 71 kişi başvurdu. Proje çerçevesinde, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ait etçi ırk gebe damızlık büyükbaş hayvanlar, üreticilere ulaştırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tanıtılan bu proje, il genelinde yoğun bir ilgi gördü.

BAŞVURULARIN DETAYLARI VE KONU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

28 Şubat günü mesai bitimine kadar devam eden başvurular sonucunda Erzincan Merkez ve sekiz ilçeden oluşan toplamda 2 bin 71 kişi bu projeye başvuruda bulundu. Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, projenin ülke genelinde büyük bir ilgiyle karşılandığını belirtti. İl Müdürü Koçaker, “Proje kapsamında hak sahiplerine TİGEM tarafından en az 5, en fazla 15 başa kadar etçi ırk gebe düve verilecek. Ayrıca, veteriner hekim, gıda mühendisi ve ziraat mühendislerine en az 5, en fazla 30 etçi ırk gebe düve verilecek. İlginçtir ki, bu projenin 2 yıl ödemesiz, 3 veya 5 yıl ödemeli seçenekleri mevcut. 12 ay boyunca hayvan başına aylık 1.500 TL hibe verilecek.” dedi. Projeye hak kazananlar ayrıca Ziraat Bankası Temel Hayvancılık kredisi kullanabilecek.

İLÇE İHRAÇ LİSTESİ VE BAŞVURU SONUÇLARI

28 Şubat günü mesai bitiminde başvurular sona erdi. Erzincan’da Merkez’de 501, Çayırlı’da 254, İliç’te 87, Kemah’ta 46, Kemaliye’de 59, Otlukbeli’de 92, Refahiye’de 249, Tercan’da 520 ve Üzümlü’de 263 olmak üzere toplamda 2 bin 71 vatandaşımız başvurdu. Bu yüksek başvuru sayısı, projenin kırsaldaki hayvancılığa sağladığı katkının bir göstergesi oldu.