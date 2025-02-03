Erzincan’da Küçükbaş Yetiştiricileri Kuzu Nöbetinde

HAYVAN ÜRETİCİLERİ İÇİN YOĞUN DÖNEM

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde, küçükbaş hayvan üreticileri için yoğun bir dönem başladı. Kuzu doğum sezonunun başlamasıyla, üreticiler çiftliklerinde sabahlama yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ GECESİ GÜNDÜZÜ İŞ BAŞINDA

Köydeki üreticiler, kuzu doğum sezonunun başlangıcıyla birlikte, köye 5 kilometre mesafedeki çiftliklerinde gece gündüz nöbet tutuyor. Soğuk kış gecelerine rağmen hayvanlarının başından ayrılmayan yetiştiriciler, doğum sürecinde kuzuların sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için yoğun bir özveri ile çalışıyor. Üreticiler, evlerine dönemeyip çiftlikteki barınaklarda keçelerin üzerinde dinlenmeye çalışıyor. Besicilerden Ömer Faruk Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor: “Koyunlarımız doğurmaya başladı. Her yıl bu zamanlarda Şubat ayında doğurmaya başlıyorlar. Evlerimiz buradan kilometrelerce uzaklıkta, o yüzden eve gitmiyorum, genellikle burada koyunlarla kalıyorum.”

KUZULARIN SAĞLIĞI İÇİN ÖZVERİ

Kaya, “Bazı koyunlar doğurduğunda kuzularını tutmuyor. Ben de kuzuları koyunların yanına götürüp tutmalarını sağlıyorum. Kuzulama dönemi başladığından beri burada yatıp kalkıyorum. Başka bir yere gitmiyorum, eve de gitmiyorum, sürekli buradayım. Yemeğimi de burada yiyorum. Tutmayan koyunları bölmelere koyuyorum. Burada bir tane yavrusunu tutmayan koyun var ve buradaki bölmelere koydum, inşallah yakında o da tutacak.” sözleriyle yaşadığı zorlu süreci paylaşıyor.