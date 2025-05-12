Erzincan’da Kültürel Gezi Düzenlendi

ÖĞRENCİLER İÇİN KÜLTÜREL GEZİ DÜZENLENDİ

Erzincan Pir Muhammed Bahaeddin Yurdu’ndaki bir grup öğrenciye “Kültürel Gezi” çerçevesinde manevi danışmanlık birimi tarafından Kemah, İliç ve Kemaliye ilçelerine yönelik bir gezi programı düzenlendi. Bu program kapsamında ilk olarak Kemah ilçesinde yer alan Acemoğlu şehitliği ziyaret edilerek, tüm şehitler için dua edildi. Ziyaretin ardından Sultan Melik Türbesi ve tarihi Gülabibey camii ziyaret edildi. Gençler, Bayraktepe’yi de ziyaret ettikten sonra, kahvaltı yaptı.

İLİÇ VE KEMALİYE GEZİLERİ

Programın devamında öğrenciler İliç ilçesine geçti ve burada Bağıştaş barajı ile asma köprüyü ziyaret etti. Kemaliye ilçesinde ise Karanlık Kanyon’da tekne turu, safari ve zipline etkinlikleri gerçekleştirildi. Doğa müzesinin ardından, tarihi Orta ve Dörtyolağzı camilerine de geçildi. Ayrıca, Lökhane, Kadı Gölü, Mani Yolu ve Demircioğlu el yapımı tokmak atölyesi de ziyaret edildi. Program, diyanet okuma salonunda ilçe müftüsünün gençlere kısa bir sohbeti ve yemek ikramı ile sona erdi.