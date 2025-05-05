Erzincan’da Kumar Oynayanlara Ceza Kesildi

KUMAR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzincan’daki bir işletmede gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa toplamda 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığına dair aldıkları bilgi üzerine harekete geçti.

EL KONULAN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynayan 4 kişinin bulunduğu tespit edildi. Bu şahıslara ait 9 bin 700 TL para ve kumar oynamakta kullanılan materyallere adli tahkikata esas olmak üzere el konuldu. Kumar oynayan 4 kişiye, 5326/34 maddesi gereğince 36 bin 988 TL idari para cezası kesildi.

İŞLETME SAHİBİNE İŞLEM YAPILDI

Ayrıca, işletme sahibine “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan işlem yapıldığı bildirildi. Bu tür uygulamalar, kumar faaliyetlerinin engellenmesi ve halkın huzurunun sağlanması amacıyla devam ediyor.