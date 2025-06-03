Erzincan’da Kura İle Hak Sahipleri Belirlendi

DEPREM SONRASI KONUT VE AHIRLARIN HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ

Erzincan’ın Tercan ilçesinde 2020 yılında meydana gelen depremin ardından inşa edilen afet konutlarının ve ahırlarının hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekilişi yapıldı. Açıklama kapsamında; “Bingöl ili, Karlıova ilçesinde 14-15.06.2020 tarihlerinde ve Erzincan ili, Tercan ilçesinde 28.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeni ile Tercan ilçe merkezi Atatürk Mahallesinde yapılan toplam 53 adet afet konutu ve Fatih Mahallesinde yapılan toplam 20 adet afet ahırları ile Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya Beldesinde yapılan 6 adet afet konutu+ahırı ve 15 adet afet konutu Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Tercan Noterliği huzurunda kura çekilişleri yapılarak hak sahipleri belirlenmiştir.” denildi.

KURA ÇEKİLİŞLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri belirlendi. Bu süreç, depremin ardından yaşanan mağduriyeti azaltmayı hedefliyor. Afet konutları, depremden etkilenenlerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Tercan ilçesinde yapılan bu konut ve ahırlar, yerel halk için büyük bir önem taşıyor.

AFET ZARARLARINI GİDERMEK AMAÇLANIYOR

Yaşanan deprem sonrası, bölgede hızlı bir şekilde inşa edilen konutlar ve ahırlar, depremzedelerin sosyal hayatlarına yeniden yön verecek. Yetkililer, bu tür projelerin gelecekte de artarak devam edeceğini ve benzer afetlerde gerekli önlemlerin alınacağını vurguluyor. Böylelikle, depremin olumsuz etkileri en aza indirilmeye çalışılıyor.