Erzincan’da Kurban Bayramı Hareketliliği Başladı

KURBAN BAYRAMI HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Erzincan’daki hayvan pazarında hareketlilik başlıyor. Satıcılar ve alıcılar arasında gerçekleşen sıkı pazarlıklar, pazar yerinde renkli görüntüler oluşturuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Erzincan’da kurulan hayvan pazarı, yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını satmak amacıyla pazara gelen besiciler, sabahın erken saatlerinden itibaren yerlerini alıyor. Alıcılar ise uygun fiyatlarla kurbanlık arayışına koyuluyor.

PAZARLIK YÖNTEMLERİ RENGARENK ORTAM OLUŞTURUYOR

Vatandaşlar arasında yapılan pazarlıklar, bazen dakikalarca sürüyor. Satıcılar, hayvanlarının sağlıklı ve bakımlı olduğunu vurgulayıp fiyat tekliflerini savunuyor. Özellikle geleneksel tokalaşarak yapılan pazarlıklar, pazar alanında bayram öncesi bir şenlik havası yaratıyor. Bu yıl fiyatlar, geçen yıl ile kıyaslandığında daha düşük seviyelerde seyrediyor.

KURBANLIK FİYATLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Pazarda hem alıcılar hem de satıcılar, bu yılki kurbanlık fiyatları üzerine görüşmeler yapıyor. Besiciler, fiyatların geçen yıla göre düşüş gösterdiğini ve her bütçeye uygun kurbanlıkların bulunduğunu belirtiyor. Alıcılar ise bu yılki kurbanlık fiyatlarından memnuniyetlerini dile getiriyor.