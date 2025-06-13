Erzincan’da Lavanta Ekimine Talep Artıyor

ERZİNCAN’DA LAVANTA TURLARIYLA YERLİ VE YABANCI TURİSTLER YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Erzincan’ın Çağlayan beldesi, son dönemlerde artan lavanta ekimiyle birlikte ziyaretçi sayısında büyük bir artış yaşıyor. Haziran ayının gelmesiyle mor lavanta tarlaları, hem fotoğraf tutkunları hem de doğa severler için adeta bir cazibe merkezi haline geliyor. Göz alıcı renkleriyle bir görsel şölen sunan bu lavanta bahçeleri, bu yıl da yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamayı başarıyor.

LAVANTA TARLALARI FOTOGRAF ÇEKMEK İÇİN İDEAL BİR MEKAN SUNUYOR

Doğayla iç içe huzurlu vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, lavanta tarlalarında hem dinleniyor hem de eşsiz manzaralar eşliğinde fotoğraf çekmenin tadını çıkarıyor. Ziyaretçiler, lavanta tarlalarının sadece benzersiz güzellikleriyle değil, aynı zamanda sunduğu doğal fonlarla da dikkat çekici olduğunu ifade ediyor. Fotoğraf meraklıları için açık hava stüdyosuna dönen bu tarlalar, bölge turizmine de önemli katkılar sağlıyor.