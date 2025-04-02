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Erzincan’da Maddi Hasarlı Trafik Kazası

KAZA BİLGİSİ

Erzincan’da iki aracın çarpışmasıyla maddi hasarın oluştuğu bir kaza gerçekleşti. Olay, Fatih Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı Kamu Lojmanları Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ara yoldan çıkan iki otomobil cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNE SEVKİYAT

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonrasında, olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, araçların yanma riskine karşı gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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