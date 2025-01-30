Erzincan’da Mani Yolu Turistlerin İlgi Odağı

MANİ YOLU PROJESİ

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Osmanlı döneminde eşlerine olan özlem ve hasretlerini dile getiren kadınların sözleri, Mani Yolunda sergileniyor. Apçağa köyünde de benzer bir Mani Yolu oluşturuldu. Bu yolu görmek ve manileri okumak için yerli ve yabancı binlerce turist bölgeye akın ediyor. Kemaliye’ye bağlı Apçağa köyünde, muhtar Ahmet Akyavuz’un çabalarıyla köy girişinden meydanına kadar bir mani yolu yapıldı. Köy derneğinin desteğiyle gerçekleştirilen bu projeyle, köyün görünümünün güzelleştirilmesi ve turizme katkı sağlanması hedefleniyor.

DOĞAL GÜZELLİKLERİN ORTASINDA

Tabiat güzelliği ile Doğu’nun cennete açılan kapısı olarak tanımlanan Kemaliye, yaz aylarında birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Kemaliye ilçe merkezinin üst kısmında yer alan Mani Yolu, kadınların içten duygularını yansıtıyor. Osmanlı döneminde, ilçenin erkeklerinin çoğu İstanbul’a gurbete gitmesinden dolayı, geride kalan kadınlar özlem ve hasret üzerine maniler yazmışlar. Bu maniler, direklere asılarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

TURİSTLERİN İLGİSİ

Kemaliye Belediyesi Kültür Turizm Komitesinden yetkililer, Mani Yolu’nu görmek için gelen turist sayısının oldukça fazla olduğunu belirtiyor. Yetkililer, “Gurbete giden eşlerinin tesellisini burada buldular” diye ifade ediyor. Kemaliye, tarihi ve kültürel anlamda zenginliğiyle bilinen bir yer. Eski adı Eğin olan bu ilçede, Osmanlı döneminde kasaplık yapan Eğinli kasapları, gurbette uzun süre kalan eşlerini, annelerini bırakıp giderken, geride kalan kadınlar da duygularını manilere yansıtmışlar. “Ölürsem örtmeyesiniz yüzümü. Hasretim var yummam gözümü. Kabrime bir pencere koyun ki. Yârim gelirse göreyim yüzünü” diye dile getiren kadınların duygusal manileri günümüzde hala hayat buluyor. Bu nedenle maniler, Eğinlilerin kültürel kimliğini temsil ediyor ve bu önemli projeyle duygulu bir Mani Yolu ortaya çıkarıldı. Türkiye’nin dört bir yanından turistler bu yolu gezmek için geliyorlar.