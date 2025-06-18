Erzincan’da Mayıs’ta Araç Sayısı 79.988

ERZİNCAN’DA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Erzincan’da, Mayıs ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 79 bin 988’e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu ay içerisinde motorlu kara taşıtlarıyla ilgili önemli verileri açıkladı. Mayıs ayında Türkiye genelinde trafiğe kaydedilen taşıt sayısı 210 bin 295 olarak belirlendi. Bu dönemde, trafiğe kaydı yapılan taşıtların %44,8’ini motosiklet, %41,4’ünü otomobil, %8,5’ini kamyonet, %2,6’sını traktör, %1,6’sını kamyon, %0,7’sini minibüs, %0,3’ünü otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TAŞIT SAYISINDAKİ DEĞİŞİMLER

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre %9,5 artış gösterdi. Bu değişim motosikletlerde %12,8, otomobillerde %8,4, traktörlerde %5,9, otobüslerde %5,1, kamyonetlerde %3,3 ve kamyonlarda %3,1 artışla sonuçlandı. Ancak, özel amaçlı taşıtlarda %28,8 ve minibüslerde %5,9 azalma kaydedildi. Ayrıca, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı genel olarak %9,5 azaldı. Bu düşüş, minibüslerde %18,7, kamyonetlerde %2,4 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %50,5, traktörlerde %30,6, kamyonlarda %16,0, motosikletlerde %15,4, otobüslerde %10,9 ve otomobillerde %2,6 oranlarında azalma ile ortaya çıktı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI VE DEVİRLER

Mayıs ayı sonu itibarıyla, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 32 milyon 182 bin 121 oldu. Bu sayı içinde %51,8’ini otomobiller, %20,4’ünü motosikletler, %14,9’unu kamyonetler, %7,1’ini traktörler, %3,2’sini kamyonlar, %1,6’sını minibüsler, %0,7’sini otobüsler ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mayıs ayı boyunca 960 bin 640 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların %67,2’sini otomobiller, %14,7’sini kamyonetler, %11,3’ünü motosikletler, %2,7’sini traktörler, %1,9’unu kamyonlar, %1,6’sını minibüsler, %0,4’ünü otobüsler ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDEKİ ORANLAR

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 900 bin 504 olarak belirlendi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,2 azaldı, aynı zamanda trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %64,5 artarak 19 bin 117 oldu. Böylelikle, bu süreçte trafikteki toplam taşıt sayısında 881 bin 387’lik bir artış gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin %47,3’ü benzinle çalışıyor. 435 bin 480 adet otomobilin yakıt türüne bakıldığında; %28,1’i hibrit, %14,1’i elektrikli, %9,6’sı dizel, %0,9’u LPG yakıtlıdır.

Ocak-Mayıs dönemi itibarıyla kaydı yapılan araçların motor silindiri hacimlerine göre dağılımı ise; %31,3’ü 1300 ve altı, %24,4’ü 1401-1500, %11,2’si 1501-1600, %10,0’ı 1301-1400, %8,5’i 1601-2000 ve %0,6’sı 2001 ve üstü hacimdedir. Tüm bu dönemde kaydı yapılan 435 bin 480 otomobilin %40,4’ü gri renge sahiptir.