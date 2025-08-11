Erzincan’da Mermi Ve Şüpheli Ele Geçirildi

MEMURİYET İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Erzincan’da gerçekleştirilen operasyon sonucunda 101 adet mermi ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 6136 SKM suçunu önlemek, failleri tespit etmek, şüphelileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek için yoğun bir çalışma başlattı.

ELE GEÇİRİLEN MÜFERRİŞ UNSURLAR

Yapılan araştırmalar neticesinde 98 adet 9.19 mm boyutlarında mermi ve 3 adet uzun namlulu 7.62 mm boyutlarında mermi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak şüpheli F.Ü. gözaltına alındı ve hakkında adli işlemler başlatıldı. Olayla bağlantılı olarak süregelen işlemler dikkatle yürütülüyor.