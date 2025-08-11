Haberler

Erzincan’da Mermi Ve Şüpheli Ele Geçirildi

Erzincan’da gerçekleştirilen operasyon sonucunda 101 adet mermi ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 6136 SKM suçunu önlemek, failleri tespit etmek, şüphelileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek için yoğun bir çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar neticesinde 98 adet 9.19 mm boyutlarında mermi ve 3 adet uzun namlulu 7.62 mm boyutlarında mermi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak şüpheli F.Ü. gözaltına alındı ve hakkında adli işlemler başlatıldı. Olayla bağlantılı olarak süregelen işlemler dikkatle yürütülüyor.

Çerkezköy’de Silahlı Soygun Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir büfeyi soyan 19 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı, saçlarını kestirerek gizlenmeye çalıştı ancak polis ekipleri tarafından hızla yakalandı.
Batman’da Dondurma Hırsızlığı Yaşandı

Sason'daki bir marketin dondurma dolabından hırsızlık yapan üç kişinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Market sahibi, gençlerin bu davranışını üzülerek değerlendirdi.

