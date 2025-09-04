Haberler

Erzincan’da Mevlit Kandili Coşkuyla Kutlandı

CAMİLERDE COŞKU DOLU GÜNLER

Mevlit Kandili sebebiyle Erzincan’da vatandaşlar camileri dolduruyor. Erzincan’da, P sevgamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in doğumunun yıldönümü olarak kutlanan Mevlid Kandili, büyük bir coşkuyla geçiriliyor. Terzibaba Camii, bu özel etkinliğin merkezi haline geldi.

MEVLİD KANDİLİ ETKİNLİKLERİ

Terzibaba Camii’nde gerçekleştirilen Mevlid Kandili programı boyunca hocalar, Mevlid-i Şerif, Aşr-ı Şerifler ve İlahiler okuyor. Mevlid-i Şerif’i dinlemek üzere genç yaştan yaşlıya, kadın-erkek yüzlerce Erzincanlı Terzibaba Camii’ni dolduruyor. Program yapılan dualar ile sona eriyor.

Aydın'da Mevlid Kandili etkinliği gerçekleştirildi. İl Müftüsü Hasan Güneş, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatırken aile yapısına vurgu yaptı ve mazlum Müslümanlar için dualar etti.
