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Erzincan’da Mezbahalar Denetleniyor

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Erzincan genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafında onay belgesi almış mezbahalar denetimden geçiyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı’nda Erzincan halkının sağlıklı ve kaliteli ete ulaşmalarını sağlamak için mezbahalardaki denetimlerini aktif olarak sürdürüyor.

HİJYEN VE YÖNETMELİK KONTROLLARI

Ekipler, mezbahalarda öncelikle hijyen kurallarına dikkat ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yönetmelik ve talimatlara uygunluk açısından da denetim yapıyor. Denetimler, hem halk sağlığını korumak hem de üretim kalitesini artırmak amacıyla önem taşıyor.

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