Erzincan’da Mikrofon Yerine Beton Çıktı

ŞÜPHELİ AĞIRLIK YÜZÜNDEN ŞOK

Erzincan’da yaşayan bir birey, internetten sipariş ettiği mikrofonun içinden beton çıktığını görünce şok yaşadı. E-ticaret platformundan verdiği sipariş eline ulaştığında, mikrofonun ağırlığını fark eden alıcı durumu merak etti.

BETONUN KAYDEDİLMESİ

Kutusunu açıp ürünü incelemeye başladığında, mikrofonun içerisine ağırlık eklemek amacıyla beton döküldüğünü gördü. Bu anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan vatandaş, görüntülerde mikrofonun içerisindeki betonu net bir şekilde gösterdi. Tüketici mağduriyetine dikkat çekmek amaçlı yaptığı bu paylaşım, dikkatleri üzerine çekti.