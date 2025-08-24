Erzincan’da Motosiklet Devrildi, 4 Yaralı

MOTOSİKLET KAZASI VE YARALILAR

Erzincan’da meydana gelen bir motosiklet kazasında, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. F.A. (28) tarafından kullanılan 24 ABV 889 plakalı motosiklet, Erzincan-Erzurum kara yolu yeni çevre yolu üzerinde seyrederken kontrolden çıkarak devrildi.

KAZA SONRASI YARDIM VE TEDAVİ

Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine aktardı ve bölgeye polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü F.A. ile motosiklette bulunan G.A. (27), U.A.A. (6) ve İ.S.A. (4), ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.