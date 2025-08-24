Haberler

Erzincan’da Motosiklet Devrildi, 4 Yaralı

MOTOSİKLET KAZASI VE YARALILAR

Erzincan’da meydana gelen bir motosiklet kazasında, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. F.A. (28) tarafından kullanılan 24 ABV 889 plakalı motosiklet, Erzincan-Erzurum kara yolu yeni çevre yolu üzerinde seyrederken kontrolden çıkarak devrildi.

KAZA SONRASI YARDIM VE TEDAVİ

Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine aktardı ve bölgeye polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü F.A. ile motosiklette bulunan G.A. (27), U.A.A. (6) ve İ.S.A. (4), ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Nilüfer Belediyesi Kupanın Sahibi Oldu

Nilüfer Belediyesi, Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 37-36 yenerek şampiyon oldu ve kupa töreninde ödüllerini aldı.
Trabzonspor Galibiyet Serisini Sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, başarılarından memnun olduklarını vurguladı.

