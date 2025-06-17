Erzincan’da Motosiklet Kazası, İki Genç Kız Öldü

TRAJEDİK MOTORLU KAZA

Erzincan’da yaşayan Ayşenur’un motosiklet tutkusuyla yazdığı hikaye, maalesef trajik bir sonla noktalandı. Genç kız, kullanmakta olduğu motosikletle otomobile çarptı ve bunun sonucunda hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ayşenur Torunlar (24) ile kuzeni Nurten Çiftlik Taşkıran (33) gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN FELAKET YAŞANDI

Ayşenur Torunlar, dün gece kuzeniyle birlikte nişanlısı ile buluştu. Düğün detaylarını konuşmak için yola çıkan iki genç kız, geç saatlerde motosikletle dönüş yoluna girdi. Kırklar Caddesi üzerinden geçerken, Burak Çalık’ın kullandığı otomobille çarpıştılar. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan genç kızlar, yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, her ikisinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

CENAZE TÖRENİ YAS GECİRDİ

Hayatını kaybeden Ayşenur ve kuzeni, Camii Kebir’de öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törende, Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve kalabalık bir cemaat hazır bulundu. Gözyaşlarının aktığı cenaze namazı, acı dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Özellikle Ayşenur’un, bir dernekte çocuklara gönüllü olarak yardım eden bir video, bu kaybın ardından yürekleri burktu.