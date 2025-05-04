Erzincan’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

TRAJİK KAZA ERZİNCAN’DA YAŞANDI

Erzincan’da meydana gelen bir kaza sonucunda motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. 61 ACN 838 plakalı hafif ticari aracı kullanan Y.E, Kavakyolu Hamidiye Mahallesi’nde, Mertcan Ş. (17) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

KAZA SONRASI HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada ağır yaralanan Mertcan Ş., ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Mertcan Ş., burada gerçekleştirilen müdahalelere rağmen maalesef yaşamını yitirdi.