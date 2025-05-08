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Erzincan’da Motosiklet Kazası, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI VE YARALININ DURUMU

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında motosikletin refüje çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay, Binali Yıldırım Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, E.Y. yönetimindeki 24 ABS 800 plakalı motosiklet, bulvar üzerinde refüje çarptı.

Kazanın ardından çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızlıca ulaşan ekipler, yaralı sürücüye müdahale etti. Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen E.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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