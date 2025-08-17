Erzincan’da motosiklet kazası yaşandı

KAZA ANINDA YARALANAN GENÇ SÜRÜCÜ

Erzincan’da motosikletiyle bir otomobile çarpan genç adam yaralanıyor. Kaza, İnönü Mahallesi Osman Pelen Caddesi üzerinde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, 24 AAG 333 plakalı otomobil ile E.D. yönetimindeki 24 ABH 629 plakalı motosiklet çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.D. yola savruluyor.

Olayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüye ilk yardımı yapıyor ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiriyor. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor. Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay mahalline ulaşarak, E.D.’yi Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıyor. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğreniliyor.