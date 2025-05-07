Erzincan’da Motosiklet Kazası Yaşandı

MOTOSİKLET KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Erzincan’da gerçekleşen bir trafik kazasında refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Enis Y. (37) kontrolündeki 24 ABS 800 plakalı motosiklet, Binali Yıldırım Bulvarı’nda refüje çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine gönderildi.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Kaza sonucunda ağır yaralanan Enis Y, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan müdahalelere rağmen, sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.