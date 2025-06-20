Erzincan’da Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

ERZİNCAN’DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, Erzincan – Sivas kara yolu üzerindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Serdar G. yönetimindeki 06 ELV 521 plakalı otomobil, Erdal M. (56) idaresindeki 24 ABS 850 plakalı motosikletle çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan her iki sürücü, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak motosiklet sürücüsü Erdal M., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer sürücü Serdar G.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.