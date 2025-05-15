Erzincan’da Motosiklet, Tofaş ile Çarpıştı

KAZA ANISINA DAİR BİLGİLER

Erzincan’da bir motosiklet ile Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, Erzincan merkezindeki Halitpaşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 24 ABS 775 plakalı motosiklet, 24 AR 925 plakalı Tofaş marka otomobile kavşakta çarptı. Çarpışmanın ardından kontrolünü kaybeden otomobil, yakınında bulunan başka bir araca daha çarparak durabildi.

YARALANAN SÜRÜCÜYE MÜDAHALE

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü S.P. yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ihbarda bulunarak ambulans talep etti. Yaralı sürücü, olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TRAFFİKTEKİ ETKİLERİ VE POLİS İNCELEMESİ

Kaza sonrası çevredeki polis ekipleri kazayla ilgili incelemeler yaparken, kavşakta kısa süreli bir trafik yoğunluğu da yaşandı. Araçların çekilmesiyle birlikte trafik akışı normal seyrine döndü.