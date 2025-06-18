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Erzincan’da Motosiklet ve Minibüs Çarpıştı

KAZALARIN ARDOSU DEVAM EDİYOR

Erzincan’da meydana gelen yeni bir motosiklet kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kentte son günlerde art arda yaşanan motosiklet kazalarına bir yenisi eklendi. Önceki gün iki kişinin yaşamını yitirdiği, bir gün sonra ise bir kişinin yaralandığı kazalardan sonra, bu gece Sultan Melik Caddesi’nde bir başka kaza gerçekleşti.

MOTOSİKLET VE MİNYBÜS ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Kızılay Mahallesi Sultan Melik Caddesi’nde 24 ABU 490 plakalı motosiklet ile bir minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Vücudunda kırıklar oluşan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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