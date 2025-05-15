Erzincan’da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI

Erzincan’da meydana gelen bir trafik kazasında Tofaş marka otomobil ve motosiklet çarpıştı. Olay, Erzincan merkez Halitpaşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 24 ABS 775 plakalı motosiklet ile 24 AR 925 plakalı otomobil, kavşakta çarpışma yaşadı. Bu çarpışma sonrası motosiklet, kontrolden çıkarak yakınındaki başka bir araca da çarparak durdu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü S.P. yaralandı. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye ambulans sevk edildi ve yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Sonrasında, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri kaza ile ilgili incelemelerine başladı. Bu olay nedeniyle kavşakta kısa süreli bir trafik yoğunluğu oluştu. Ancak araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale dönerek devam etti.