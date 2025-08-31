Erzincan’da Motosiklet Yayaya Çarptı

TRAİFİK KAZASI VE YARALILAR

Erzincan’da, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, 13 Şubat Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, 24 ABJ 568 plakalı motosiklet, yaya ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yaralanarak olay yerinde zor anlar yaşadı. Çevredeki insanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU

Yaralı iki kişi, ambulansta Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.