Haberler

Erzincan’da Motosiklet Yayaya Çarptı

TRAİFİK KAZASI VE YARALILAR

Erzincan’da, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, 13 Şubat Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, 24 ABJ 568 plakalı motosiklet, yaya ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yaralanarak olay yerinde zor anlar yaşadı. Çevredeki insanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU

Yaralı iki kişi, ambulansta Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Balıkçılar Denize Açıldı

Tekirdağ'da balıkçılar, yeni av sezonunu kutlamak için düzenlenen törende "Vira bismillah" diyerek denize açıldı ve coşkulu havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.
Haberler

Balıkçılık Sezonu Başladı, Hayırlı Olsun

İstanbul Poyrazköy'de düzenlenen törende Vali Davut Gül, balıkçılık sektörünün umut verici bir geleceği olduğunu vurguladı ve yeni sezon için balıkçılara başarılar diledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.