Erzincan’da Norveç derisi tulumlar üretiliyor

ÖZEL TULUMLAR ÜRETİMİ VE EKONOMİK KATKI

Erzincan’da üretilen ve Norveç derilerinden yapılan özel tulumlar, Türkiye genelindeki peynir üreticilerine ulaşıyor ve böylece şehre ekonomik katkı sağlıyor. Bu geleneksel üretim, modern işleme yöntemleriyle bir araya getiriliyor. Erzincan, yalnızca iki ilde üretilen özel deri tulumlarıyla hem geleneksel peynir üretimini destekliyor hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor. Yüzyıllardır süregelen tulum peyniri geleneği, Erzincan’da devam ederken, Norveç’ten ithal edilen özel deriler bölgedeki deri işleme tesislerinde özenle hazırlanıp tulum haline getiriliyor.

ÜRETİM SÜRECİ VE DAĞITIM AĞI

İşlenen bu tulumlar, öncelikli olarak Erzincan tulum peyniri üretiminde kullanılıyor ancak Türkiye’nin çeşitli illerinde de kullanılıyor. Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi birçok şehre gönderilen tulumlar, üreticilere yüksek kaliteli saklama imkânı sunuyor. Ayrıca, Erzincan ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor. Konuyla ilgili olarak işletme sahibi Onur Eraslan, “Norveç’ten başlıyor bizim derilerimizin yolculuğu. Dünyanın en doğal beyaz koyunlarının derisini getiriyoruz. Erzincan’da önce bunları uzun tüylerinden arındırıyoruz, daha sonra pres makinelerimizde istenilen ebatlarda kesiyoruz, dinlendiriyoruz, mayalanıyorlar, sonra dikişe alıyoruz. Özel makinelerde derileri dikiyoruz, derilerimiz bir kalite kontrol sürecinden geçiyor, daha sonra paketlenip müşterilerimiz için hazır hale geliyor” şeklinde bilgi veriyor.

YAŞANAN GELENEKSEL DEĞERLER VE MODERN YAKLAŞIM

Erzincan’da üretilen özel tulumlar, hem geleneksel tekniklerin hem de modern işleme yöntemlerinin bir kombinasyonunu sunarak, bölgedeki peynir üretimini ve ekonomik durumu güçlendiriyor. Bu süreç, hem üreticilerin malzeme ihtiyaçlarını karşılamakta hem de bölgedeki istihdamı artırmakta önemli bir rol oynuyor. Tulum üretimi, Erzincan’ın kültürel mirasını koruduğu gibi ekonomik kalkınmaya katkı sağlıyor.