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Erzincan’da Öğrenci Yurdu Çevresinde Denetim

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POLİS DENETİMLERİ GÜÇLENDİRİLDİ

Erzincan’da, üniversite öğrencilerinin güvenliğini artırmak için kız yurtları önünde polis ekipleri tarafından sıkı denetimler yapılıyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin güven ve huzur içinde barınma ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla Salihbaba ve Mamahatun Kız Öğrenci Yurtları çevresinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

UYGULAMALARDAN ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Bu kapsamda, gerçekleşen denetimlerde 499 şahıs ve 247 araç sorgulandı. Yurt çevrelerinde güvenliği sağlamak için gerekli tüm önlemler titizlikle uygulandı ve bu tür denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

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