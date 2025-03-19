Erzincan’da Öğrenciler İçin Aile Ortamı

ÖĞRENCİLER AİLE ORTAMINDA RAMAZAN GEÇİRİYOR

Erzincan’da üniversite öğrencileri, Ramazan ayını sıcak bir aile ortamında geçirme fırsatı buluyor. “Gurbetteki Ailem” projesi ile şehir dışından gelen Erzincan Binali Yıldırım üniversitesinde eğitim alan öğrenciler, Ramazan boyunca Erzincanlı ailelerin iftar sofralarına konuk oluyor. Bu proje, öğrencilerin gurbette yalnızlık hissetmemesini ve toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

İFTAR DAVETLERİ GÜÇLENİYOR

Proje kapsamında öğrenciler, Rota Erzincan uygulaması aracılığıyla Erzincanlı ailelerle eşleştiriliyor. Uygulama, öğrencilerin iftar davetlerine kolayca katılmasını sağlarken, ailelerin de sofralarını genç misafirlere açmasına olanak tanıyor. Ramazan’ın paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşatan bu girişim, öğrencilere farklı kültürlerden gelen insanlarla tanışma fırsatı sunuyor ve Erzincan’ın geleneklerini, kültürünü ve yerel lezzetlerini tanımalarına yardımcı oluyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada; “Gurbet, çoğu zaman soğuk bir kelime gibi gelir kulağa; evden uzaklık, yalnızlık, özlem. Gurbetteki Ailem Projesi, o soğukluğu bir anda eritiyor. Erzincanlı ailelerimizin kapıları, gençlerimize ardına kadar açılıyor. İftar sofraları, sadece karın doyurmak için değil; ruhları da doyurmak için kuruluyor.” ifadelerine yer verildi. Bu sayede gençler, misafirperverlik kültürünü deneyimleme fırsatı buluyor.