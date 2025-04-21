Erzincan’da Öğrenciler, Yaşlılara Yardımcı Oluyor

ÖĞRENCİLER YAŞLILARA VE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK VERİYOR

Erzincan’da meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin ve yaşlıların evlerinde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaparak onların yaşamlarını kolaylaştırıyor ve dualarını alıyorlar. Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Ben Her Yerde Varım” projesi çerçevesinde öğretmenlerinin rehberliğinde gönüllü olarak bu çalışmaları yürütüyor. Metal, elektrik ve mobilya bölümlerinde eğitim gören gönüllü öğrencilerden oluşan ekip, okul atölyelerinde hazırladıkları malzemeleri doğrudan ihtiyaç sahiplerinin evlerine taşıyarak montaj işlemlerini de gerçekleştiriyor.

YAŞLILARI TEKNOLOJİ İLE DESTEKLEYEN İLERİCİ ÇALIŞMALAR

Öğrenciler, evlerin elektrik tesisatlarını yeniliyor, eskiyen mobilyaları onarıyor ve güvenlik açısından gereken metal korkulukları da kuruyor. Karağaç Mahallesi’nde yaşayan 77 yaşındaki Güzel Dağotu’nun evine giden öğrenciler, evin elektrik tesisatını yenileyip, okul atölyesinde hazırladıkları dolaplar ve merdiven korkuluklarını monte ettiler. Okul Müdürü Gökmen Güler, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki elektrik, mobilya ve metal gibi ihtiyaçlarına destek sunduklarını belirtiyor. Güler, projenin okullarında yoğun bir şekilde uygulandığını ifade ederken, “Toplumsal aidiyeti geliştirmenin yolu, dayanışma ve yardımlaşma temellerine dayanmaktadır çünkü iyilik bulaşıcıdır. ‘Ben Her Yerde Varım’ projesi ile öğrencilerimizin kaybolmaya yüz tutan yardımlaşma ve iyilik yapma değerleri ile yetişmelerini sağlamak istiyoruz.” dedi.

ÖĞRENCİLERİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARDAN MEMNUNİYET

77 yaşındaki Güzel Dağotu, evlerinde ihtiyaçların giderildiğini belirterek, “Evimde elektrikleri tamir ettiler. Merdivenlerden çıkarken zorluk çekiyordum, korkuluk yaptılar, onu tutarak inip çıkabiliyorum. Çok güzel oldu. Geldikleri için Allah bin kere razı olsun.” şeklinde konuştu. Mobilya İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencisi Refik Yağlı, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak adına atölyede yaptıkları ayakkabılık ve dolapları yerinde montajını gerçekleştirdiklerini aktardı. Metal Teknolojisi Alanı öğrencisi Eren Yıldız ise, yaşlıların günlük hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalarda bulunduklarını, Güzel Dağotu’nun merdiven güvenliği için korkuluğu monte etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Bölümü öğrencisi Bedirhan Satılmış, proje kapsamında evdeki bozuk anahtar, priz ve lambaların değişimlerini de gerçekleştirdiklerini anlattı.