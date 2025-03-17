Erzincan’da Okullarda Güvenlik Eğitimi Verildi

GÜVENLİK KONUSUNDA BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Erzincan’da polis ekipleri, şehir merkezindeki okullarda kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve çocuk polisinin görevleri hakkında bilgilendirmeler yaptı. Bu etkinlik, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulu’nda öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelindi.

BİLGİLENDİRME KAPSAMINDA ELE ALINAN KONULAR

Planlanan bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde ekipler, “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Güvenli İnternet Kullanımı, Trafik Güvenliği, Siber Güvenlik” konularını mercek altına aldı. Bu ziyaretler sırasında, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’nın velilere yazdığı tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait sosyal medya tanıtım broşürü dağıtıldı.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ ÖNCELİK

Bu tür bilgilendirme çalışmaları, öğrencilere yönelik güvenlik önlemlerinin arttırılmasını ve bilinçlenmelerini sağlıyor. Elde edilen bilgilerle, toplumda güvenli bir ortam yaratma çabaları destekleniyor.