Erzincan’da Olay Meydana Geldi

TRAFAK KAZASI VE YARALANAN ÇOCUK

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve bu sırada yoldan geçen bisikletli bir çocuk yaralandı. Kaza, Erzincan’ın Yeni Mahalle 303. Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 24 DP 024 plakalı bir otomobil ile 06 FY 8334 plakalı başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolda bisiklet süren bir çocuk, araçlardan birinin çarpması sonucunda yaralandı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

MADDİ HASAR VE POLİS İNCELEMESİ

Kazaya karışan otomobillerde önemli maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.