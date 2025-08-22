Haberler

Erzincan’da Otobüs Kaza Yaptı

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Erzincan’da meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü yoldan çıktı ve arka planda trajik bir kaza yaşandı. A.K. yönetimindeki otobüs, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Sansa Deresi mevkiinde savrularak yola devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından otobüsün uyku bölümünde bulunan ikinci şoför Cemalettin Tosunoğlu (61) ile yolculardan A.Ç. (24), E.K. (28), Y.K. (4) ve N.Y. (53) yaralı olarak ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Ancak Cemalettin Tosunoğlu, tedavi için götürüldüğü Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öğrenilen bilgilere göre, otobüste toplam 19 yolcu bulunuyordu ve Antalya’ya gitmekteydi.

Elazığ’da Gastronomi Festivali Başladı

Elazığ'da bu yıl 7.si düzenlenen Gastronomi Festivali, yerel esnaf odasının öncülüğünde valilik ve belediye işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Etkinlikte yarışmalar, gösteriler ve konserler yer alıyor.
Yeni Denizaltılar Güçlü Ordu, Huzur Sağlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'daki 'Zafer Yolculuğu' etkinliğinde, mevcut denizaltılar ve modern savaş gemileriyle Türk ordusunun bölgesel güvenliği sağlama kapasitesini vurguladı.

