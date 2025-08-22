Haberler

Erzincan’da Otobüs Kazası: 1 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Erzincan’da gerçekleşen bir kazada yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Erzurum-Erzincan kara yolu Sansa Deresi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücü A.K. kontrolundaki 34 YY 4201 plakalı otobüs, savrularak yoldan çıktı.

OTOBÜSÜN MANEVRALARI

Sürücünün gerçekleştirdiği başarılı manevra sayesinde otobüs devrilmeden yolun kenarında durmayı başardı. Kazada, otobüsün uyku bölümündeki ikinci şoför C.T. yaralandı. C.T., durumunun hafif olması sebebiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ekipler, aksaklığı gidererek trafiği normale döndürdü.
Haberler

Fatih Karagümrük, Göztepe’yi ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe'ye karşı 1-0 geride. Göztepe'nin golü ise Olaitan'dan geldi ve 40. dakikada kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.