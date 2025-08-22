Erzincan’da Otobüs Kazası: 1 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Erzincan’da gerçekleşen bir kazada yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Erzurum-Erzincan kara yolu Sansa Deresi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücü A.K. kontrolundaki 34 YY 4201 plakalı otobüs, savrularak yoldan çıktı.

OTOBÜSÜN MANEVRALARI

Sürücünün gerçekleştirdiği başarılı manevra sayesinde otobüs devrilmeden yolun kenarında durmayı başardı. Kazada, otobüsün uyku bölümündeki ikinci şoför C.T. yaralandı. C.T., durumunun hafif olması sebebiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.