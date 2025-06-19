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Erzincan’da Otobüsle Tır Çarpıştı, 3 Yaralı

YOLCU OTOBÜSÜ VE TIR ÇARPIŞTI, ÜÇ YARALI

Erzincan’da bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Halit Paşa Caddesi üzerinde, C.Ö. yönetimindeki 24 BB 596 plakalı yolcu otobüsü ile M.Ş. idaresindeki inşaat malzemesi taşıyan 24 ABE 580 plakalı tır çarpıştı.

KAZA SONRASI HIZLA YARDIM SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Yaralılar arasında bulunan M.E. (23), A.K. (47) ve K.Ç. (22) otobüste yaralanarak olay yerinden alınarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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