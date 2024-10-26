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Erzincan’da Otomobil Çarpışması: 5 Ölü

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KAZA SONUCU BEŞ CAN KAYBI

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bu üzücü olay sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi. Hanifi A. yönetimindeki I7640AT yabancı plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu üzerindeki Teknecik köyü yakınlarında, Ahmet K.Y. idaresindeki 46 KY 069 plakalı araca çarptı.

KAZA YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın hemen ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde sürücüler ile birlikte otomobillerde bulunan Selvi A, Hüseyin A. ve Doğukan Ş, olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

TEK ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Olay yerindeki yetkililer gerekli önlemleri alarak incelemelere devam ediyor. Bu üzücü kaza, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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