Erzincan’da Otomobil Kazası Meydana Geldi

KAZA AYRINTILARI

Erzincan’da meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve sonuç olarak 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 12.30 sularında Erzincan-Sivas kara yolunda, Kızıldağ geçidi yakınındaki Killik köyü civarında gerçekleşti. Hakan Yörür (38) yönetimindeki 19 BD 617 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Rıdvan Yaman’ın (52) kullandığı 34 RP 3463 plakalı otomobil çarpıştı.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Kaza sırasında 19 BD 617 plakalı otomobilde yer alan Sare Yeşil (62), Rukiye Yörür (38) ve Sonay Hirar Yörür (8) yaşamını yitirdi. Sürücüler Hakan Yörür ve Rıdvan Yaman dahil olmak üzere 6 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ SÜRECİ

İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırıldı ve burada tedavi altına alındı. Olay, kaza yerinde büyük bir üzüntüye yol açtı.