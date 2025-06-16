Erzincan’da Otomobil Motosiklet Çarpıştı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Erzincan’da yaşanan talihsiz bir olayda, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Erzincan’ın merkez Kırklar Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, B.Ç. yönetimindeki otomobil, A.T. idaresindeki motosikletle Barbaros Mahallesi 460 Sokak civarında dönüş yaptığı sırada çarpıştı. Olay sonucunda motosiklet sürücüsü A.T. ve motosiklette yolcu olarak bulunan N.Ç. yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ise yaralarla kazadan kurtuldu. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldığı bildiriliyor.