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Erzincan’da Park Halindeki Araç Yandı

GECE SAATLERİNDE YANGIN OLAYI

Erzincan merkezinde gece saatlerinde park halindeki bir Fiat Tofaş aracında yangın çıktı. Olay, İnönü Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 23 ED 770 plakalı Fiat Tofaş alev alarak yanmaya başladı.

VATANDAŞLAR DURUMU İTFAİYEYE BİLDİ

Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda araçta maddi hasar oluştu.

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