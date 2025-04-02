Erzincan’da Park Halindeki Araç Yandı

ARAÇ YANGINI MEVKİDE MEYDANA GELDİ

Erzincan’da park halinde bulunan bir aracın yanması sonucu itfaiye ekipleri devreye girdi. Olay, Fatih Mahallesi Perşembe Pazarı mevkiinde gerçekleşti. İlk bilgilere göre, alev alan 24 AS 600 plakalı araç, sürücüsü tarafından fark edildi.

İHBAAR ÜZERİNE MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini gören araç sahibi hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Durumun bildirimi üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yangına müdahale ederek soğutma işlemi gerçekleştirdi. İlgili olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.