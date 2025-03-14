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Erzincan’da Park Halindeki Araç Yandı

OTOMOBİLDE YANGIN OLUŞTU

Erzincan’da bir site içerisinde bulunan park halindeki otomobilin ön kısmı tamamen alevler içinde kaldı. Olay, Ulalar Mahallesi’nde gece saat 03.00 civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, park halindeki otomobilde aniden yangın başladı. Araçtaki alevleri gören vatandaşlar hemen durumu itfaiyeye bildirdi.

İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye başladı. Söndürme çalışmaları sırasında otomobilin tüpünün patlaması da cep telefonuyla kaydedildi. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılmaya devam ederken olayla ilgili tahkikat da başlatıldı.

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