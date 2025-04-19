Erzincan’da Polislik Tanıtımı Yapıldı

POLİSLİK MESLEĞİ TANITIMI

Erzincan’da polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine polislik mesleğini tanıtmak amacıyla organizasyon gerçekleştirdi. Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu’ndaki öğrenciler, bu mesleği daha iyi anlamak için polis ekiplerini okullarına çağırdı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü’ne ait Motosikletli Yunus Timleri, davet üzerine minik öğrencileri okulda ziyaret etti ve onlara polislik mesleğiyle ilgili merak ettikleri konuları anlattı.

ETKİNLİKTE POLİS ARAÇLARI TANITILDI

Gerçekleşen etkinlikte, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere polislik mesleği hakkında kapsamlı bilgi sundu. Ayrıca, ekip araçları da tanıtıldı. Anaokulu seviyesindeki çocuklara, polislik mesleğinin temel görevleri ve sorumlulukları eğlenceli bir dille anlatılarak, bu alana ilgilerinin artırılması hedeflendi. Emniyet ekipleri, minik öğrencilere toplum güvenliği için polislerin üstlendiği rolleri çeşitli örneklerle açıkladı.

ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR POLİS ARAÇLARINA İLGİ GÖSTERDİ

Eğlenceli ve öğretici bir atmosferde geçen etkinlikte, çocukların polis araçları ve polislik mesleğine karşı büyük bir ilgi gösterdiği gözlemlendi. Bu tür tanıtım etkinliklerinin, genç nesilde meslek bilincini artırma açısından önemli bir rol oynaması bekleniyor.