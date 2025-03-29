Erzincan’da Ramazan Bayramı Trafik Önlemleri Artırıldı

TRAFİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Erzincan’da Ramazan Bayramı öncesi şehirlerarası yollar üzerinde trafik güvenliği önlemleri güçlendiriliyor. Trafik ekipleri, “Yolun Sonu Bayram Olsun” sloganıyla yola çıkan sürücüleri bilgilendiriyor. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların kapanması ve Ramazan Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla yolculuklarda artacak trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak sürücüleri sıkça uyarıyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPILDI

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer veriyor: “Hız sınırlarını aşmayalım, emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken telefonla konuşmayalım, kaskımızı takalım. Trafik kuralları sizi hayata bağlıyor, sevdiklerinize kavuşturuyor.” Bu uyarılar, sürücülerin güvenliğini artırmayı hedefliyor.