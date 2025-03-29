Haberler

Erzincan’da Ramazan Bayramı Trafik Önlemleri Artırıldı

TRAFİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Erzincan’da Ramazan Bayramı öncesi şehirlerarası yollar üzerinde trafik güvenliği önlemleri güçlendiriliyor. Trafik ekipleri, “Yolun Sonu Bayram Olsun” sloganıyla yola çıkan sürücüleri bilgilendiriyor. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların kapanması ve Ramazan Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla yolculuklarda artacak trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak sürücüleri sıkça uyarıyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPILDI

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer veriyor: “Hız sınırlarını aşmayalım, emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken telefonla konuşmayalım, kaskımızı takalım. Trafik kuralları sizi hayata bağlıyor, sevdiklerinize kavuşturuyor.” Bu uyarılar, sürücülerin güvenliğini artırmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Metrobüste Kavga: Yaralı ve Gözaltı Var

Gayrettepe metrobüs istasyonunda Duygu B. ile G.B. arasında çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Duygu B., ardında koşarken dengesini kaybedip düştü. G.B. gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı.
Haberler

Eskişehir’de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Eskişehir'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapan bir kişiyi yakalayarak tutukladı. Operasyonda 609 gram metamfetamin bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.