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    Erzincan’da Ramazan İftar Topu Geleneği Sürüyor

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    RAMAZAN GELENEĞİ VE TOP ATIŞLARI

    Erzincan’daki 59’uncu Topçu Tugayı’na bağlı birlikler, ramazan ayı boyunca iftar vaktinin belirleneceği geleneksel top atışı uygulamasını sürdürüyor. Bu yıl da devam eden iftar topu atışları, ramazan ayının coşkusunu yaşatıyor ve Erzincanlıların manevi atmosferini artırıyor.

    İFTAR VAKTİNİ DUYURMAK İÇİN ATILIYOR

    Her akşam ramazan ayının başlangıcıyla birlikte Erzincan’da, iftar saatinin geldiğine dair yankılanan top sesi duyuluyor. 59’uncu Topçu Tugayı’na bağlı birlikler, Esentepe mevkiinde yer alan stratejik topçu bataryalarından top atışı gerçekleştirerek, iftar vaktinin geldiğini halkına iletiyor. Bu gelenek, yalnızca bir uygulama olmanın ötesinde, şehir için özgün bir anlam taşıyor ve halkın oruç açma zamanını doğru bir şekilde bilmelerini sağlıyor.

    GEÇMİŞE DUYULAN ÖZLEMİ YANSITIYOR

    Bu özel gelenek, Erzincan halkının ramazan ayındaki manevi duygularını pekiştirirken, aynı zamanda geçmişteki ramazanları anımsatıyor. Top atışları, yıl boyunca süregelen bu manevi paylaşımın bir parçası haline geliyor ve toplumsal bağları güçlendiriyor.

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