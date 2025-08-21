Erzincan’da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONU SONUCUNDA RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Erzincan’da Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda toplamda 4 ruhsatsız tabanca ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “6136 sayılı Kanuna Muhalefet” suçlamasıyla 4 şahıs hakkında işlem yaptı.

Uyuşturucu ve Tarihi Eserler Üzerine Yapılan Operasyonlar

Operasyonlarda 135,50 gram uyuşturucu madde ve 3 parça halinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu bulgusu ile 88 adet sentetik hap da yakalandı. Bu kapsamda, 31 şahıs hakkında “TCK 191 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma” suçundan işlem uygulandı. Ayrıca, bir tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirilmiş olup, bu olayla ilgili 1 şahıs hakkında “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı.

Göçmen Kaçakçılığına Karşı Önlemler Alındı

Yürütülen çalışmalarda, bir şahıs hakkında “TCK 79 Göçmen Kaçakçılığı” suçundan işlem yapılarak, 2 yasadışı göçmen sınır dışı edildi. Erzincan’daki bu operasyonlar, güvenlik güçlerinin huzur ve güvenliğin sağlanması yönündeki kararlılığını gözler önüne seriyor.