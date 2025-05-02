Erzincan’da Sahte İçki Operasyonu Yapıldı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Erzincan’da gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şehirde kaçak ve sahte içki ile yasadışı içki imalatında kullanılan ürünlerin ticaretini engellemeye yönelik çalıştığı bilgisi verildi.

SAHTE İÇKİLER ELE GEÇİRİLDİ

Bu çalışma kapsamında, halk sağlığını olumsuz etkileyen kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla şüpheli H.K’nın ikametinde arama yapıldı. Arama sonucunda, 8 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.