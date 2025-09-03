Erzincan’da Salça Satışı Başladı

KÜÇÜK KENTİN BÜYÜK HAZIRLIKLARI

Erzincan’da salça yapım mevsimiyle birlikte pazarlarda salçalık domates ve biberler kendine yer bulmaya başladı. Eylül ayının gelişiyle kış hazırlıkları hız kazanıyor. Hasat sezonu ile birlikte, kış aylarında mutfaklarına malzeme taşımak isteyen vatandaşlar, salça malzemelerini satın almaya yönelirken, pazar yerleri yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor.

SALÇALIK MALZEME FİYATLARI

Salça yapımında kullanılan salçalık domatesin kilosu 25 ila 30 TL arasında değişirken, kapya biberleri 50 TL’den satılıyor. Pazarcı esnafları, fiyatların daha önceki hafta ile aynı seviyede olduğunu ve yakın dönemde ucuzlamasının beklenmediğini aktarıyor. Erzincan’ın köklü pazarcılarından Mücahit Ayan, halkın bu dönemde salçalık ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini belirtiyor.

Ayan, alışverişlerin beklendiği gibi hareketli geçtiğini ifade ederek, “Şu an için memnunuz satışlarımız iyi. İnsanlar salçasını, kurusunu ve konservesini yapıyor. Vatandaş yoğun göründüğü gibi. Alışverişler güzel ve şu an için sıkıntı yok” şeklinde açıklamalar yapıyor. Böylelikle, Erzincan’da salça yapımı mevsimi, hem esnaf hem de vatandaş için ticari olarak önemli bir dönem olmayı sürdürüyor.