Erzincan’da Saldırgan Evde Yakalandı

Olayın Detayları

Erzincan’da bir şahıs, tabancayla bir kişiyi öldürüp başka bir kişiyi yaraladıktan sonra kaçtığı evde özel harekat ve asayiş ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Gelişme, bugün sabah saat 11.00 sıralarında Erzincan merkez Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre saldırgan Ali Ciminli, fırına giderek fırın sahibi Ahmet Çakmak’ı tabancayla göğsünden vurdu. Ardından, fırının hemen bitişiğindeki marketin önünde market sahibi Ali Diyaroğlu’nu bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırganın Yakalanması

Göğsünden vurulan Ahmet Çakmak, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti. Kaçan şahsın yakalanması için polis alarma geçti. Kısa bir süre sonra, Ali Ciminli Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir evde kıstırıldı. Özel harekat ve asayiş şubesi polisleri, düzenledikleri operasyonla saldırganı kıskıvrak yakaladı ve zırhlı araçla emniyete götürdü.

Adli Süreç Başlıyor

Olayla ilgili olarak savcılık tarafından başlatılan tahkikat sürüyor. Saldırganın neden böyle bir eylemde bulunduğu ve olayın arka planıyla ilgili detaylar araştırılıyor.