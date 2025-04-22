Erzincan’da Satranç Turnuvası Düzenlendi

ERZİNCAN’DA SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENDİ

Erzincan’da, 23 Nisan Satranç Turnuvası 198 sporcunun katılımıyla hayata geçti. 13 Şubat Şehir Stadyumu’nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu turnuva, büyük bir ilgi gördü.

KATILIMCILAR 12 FARKLI KATEGORİDE YARIŞTI

Turnuvada, katılımcılar toplamda 12 farklı kategoride mücadele etti. Yarışmanın sonunda, başarılı olan sporculara kupa ve madalya takdim edildi. Bu etkinlik, gençlerin satranç sporuyla buluşması açısından önemli bir fırsat sundu.